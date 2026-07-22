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Požiar trávnatého porastu zasiahol 21 hektárov

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Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie.

Autor TASR
Sekule 22. júla (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (21. 7.) popoludní pri požiari trávnatého porastu v katastri obce Sekule v okrese Senica. Požiar zasiahol plochu približne 21 hektárov. Podarilo sa ho zlikvidovať. Nevznikla žiadna škoda na majetku. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi. Na zabezpečenie dostatočného množstva vody bola zriadená kyvadlová doprava z prírodného vodného zdroja,“ priblížil HaZZ. Príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ zo staníc v Senici a Kútoch, hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule a Závod.

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