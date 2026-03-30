Pondelok 30. marec 2026
POŽIAR TROCH VOZIDIEL: Škody sú v tisícoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

K požiaru došlo v piatok (27. 3.) v skorých ranných hodinách v jednom z priemyselných areálov na Petrovianskej ulici v Haniske.

Autor TASR
Prešov 30. marca (TASR) - V súvislosti s požiarom troch vozidiel v priemyselnom areáli v Haniske vedie vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, k požiaru došlo v piatok (27. 3.) v skorých ranných hodinách v jednom z priemyselných areálov na Petrovianskej ulici v Haniske. „Išlo o požiar dvoch nákladných vozidiel bez tabuliek s evidenčnými číslami a ďalšieho nákladného vozidla s evidenčným číslom. Požiar áut poškodil aj oplotenie susediacej firmy,“ povedala Ligdayová.

Vlastník poškodených vozidiel vzniknutú škodu podľa jej slov predbežne vyčíslil približne na 20.000 eur.
.

