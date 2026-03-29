Nedela 29. marec 2026Meniny má Miroslav
POŽIAR UNIMOBUNKY: Na Zlatých pieskoch zasahovali hasiči

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Hasiči v nedeľu popoludní zasahovali pri požiari unimobunky v areáli autobazáru na Zlatých pieskoch v Bratislave. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Pri požiari sa nikto nezranil.

Požiar nahlásili krátko pred 13.00 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali. Pri udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania,“ priblížil HaZZ. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj dobrovoľní hasiči z bratislavského Ružinova.

