POŽIAR UNIMOBUNKY: Na Zlatých pieskoch zasahovali hasiči
Požiar nahlásili krátko pred 13.00 h.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Hasiči v nedeľu popoludní zasahovali pri požiari unimobunky v areáli autobazáru na Zlatých pieskoch v Bratislave. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Pri požiari sa nikto nezranil.
Požiar nahlásili krátko pred 13.00 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali. Pri udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania,“ priblížil HaZZ. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj dobrovoľní hasiči z bratislavského Ružinova.
