Požiar v areáli Teplárne Košice uhasili, škody odhadujú na 20.000 eur

Košice 1. decembra (TASR) – Požiar v areáli Teplárne Košice (TEKO) hasiči v noci z utorka (30. 11.) na stredu uhasili. TEKO predbežne odhaduje vzniknuté škody približne na 20.000 eur. Pre TASR to za MH Teplárenský holding uviedla Andrea Devánová.



„Došlo k samovznieteniu škvary uskladnenej v sile a následne k vznieteniu tkaninového filtra. Aktuálne je všetko uhasené a silo vyprázdnené. Išlo o mimoriadnu udalosť, ku ktorej po jej vyhodnotení prijmeme preventívne opatrenia,“ povedala s tým, že celková škoda bude spresnená po dôkladnej obhliadke.



Pripomenula, že udalosť nemala vplyv na výrobu a prevádzku ostatných zariadení. „Výroba a dodávka tepla, elektrickej energie a poskytovanie podporných služieb boli a sú bez obmedzení,“ uviedla.



Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová, požiar bol nahlásený v utorok pred 18.00 h a zásah ukončili v stredu okolo 2.00 h, pričom horel popolček v násypníku vo výške 15 metrov. „Zásah bol o to sťažený, že nebolo možné popolček hasiť vodou. Došlo by k zvyšovaniu teploty a termickému rozkladu,“ skonštatovala. Podľa jej slov počas uvedeného procesu došlo ku komplikáciám a bolo potrebné odstrániť nedostatky na výpustnom uzávere. Stav sila priebežne kontrolovali aj termokamerou.



Pri zásahu bolo použitých šesť kusov hasičskej techniky, na mieste zasahovalo 14 hasičov.