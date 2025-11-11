Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR v areáli trnavskej firmy

Mieto požiaru. Foto: HaZZ

Horieť začalo v pondelok 10. novembra po 23.00 h.

Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Hasiči v utorok zasahovali pri požiari uskladneného elektroodpadu vo vonkajších priestoroch areálu súkromnej spoločnosti na Petzvalovej ulici v Trnave. Požiar sa podarilo zlikvidovať. Nikto sa nezranil. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Horieť začalo v pondelok 10. novembra po 23.00 h. „Elektroodpad bol uložený v priestore ohraničenom betónovými panelmi a pri príjazde hasičov z Trnavy bol už celý zasiahnutý plameňmi,“ priblížili hasiči. Z dôvodu silného zadymenia zasahovali príslušníci HaZZ v dýchacích prístrojoch.

„Na miesto udalosti bol vyžiadaný mechanizmus na rozhrabávanie a následné zalievanie zhoreného elektroodpadu,“ doplnili. Po úplnej likvidácii požiaru bolo požiarisko a jeho okolie skontrolované pomocou termovíznej kamery.

