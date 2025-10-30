Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiar v autoservise v bratislavskej Vrakuni: Zrátali škody

Miesto požiaru. Foto: Hasičský a záchranný zbor

Hasiči požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými prúdmi vody, pričom zároveň rozoberali konštrukcie objektu, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Stredajší (29. 10.) požiar strechy autoservisu a skladových priestorov v bratislavskej Vrakuni spôsobil škody v predbežnej výške 20.000 eur. Požiar spôsobil skrat v elektrickej kabeláži. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými prúdmi vody, pričom zároveň rozoberali konštrukcie objektu, vyhľadávali a dohášali skryté ohniská. Po ukončení hasebných prác priestory odvetrali a vykonali záverečný prieskum termokamerou. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížil HaZZ. Vďaka profesionálnemu zásahu hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 50.000 eur.

Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy z hasičských staníc Hálkova, Radlinského, Petržalka a Pezinok.

