Utorok 24. marec 2026
POŽIAR V BARDEJOVE: Evakuovali 33 ľudí

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj﻿

Na mieste sú všetky záchranné zložky, udalosť dokumentujú a vykonávajú potrebné procesné úkony.

Autor TASR
Bardejov 24. marca (TASR) - Požiar obydlia v Bardejove v mestskej časti Dlhá Lúka si v utorok na poludnie vyžiadal evakuáciu 33 osôb. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, nedošlo k zraneniu osôb. Na mieste sú všetky záchranné zložky, udalosť dokumentujú a vykonávajú potrebné procesné úkony.

„Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ uviedla polícia s tým, že podľa predbežných informácií, od zisťovateľa príčin požiaru, mal požiar vzniknúť od elektroinštalácie.

.

Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome