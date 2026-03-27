Požiar v Bardejove pripravil o strechu nad hlavou 34 ľudí
Autor TASR
Bardejov 27. marca (TASR) - Požiar v Bardejove v časti Dlhá Lúka, ku ktorému došlo v utorok 24. marca, pripravil o strechu nad hlavou 34 ľudí vrátane 22 detí. Ako informuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na sociálnej sieti, išlo o požiar rodinného domu, ktorý sa rozšíril aj na ďalšie obydlia.
„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na vzniknutú situáciu okamžite reagoval - kolegyňa z regionálnej kancelárie ÚSVRK v Prešove sa spojila s primátorom mesta, aby zistila podrobnosti a ponúkla plnú súčinnosť zo strany úradu, pričom zostala v kontakte s vedením mesta,“ uvádza ÚSVRK.
Mesto Bardejov zvolalo krízový štáb, vyhlásilo mimoriadnu situáciu a okamžite prijalo opatrenia na zabezpečenie núdzového ubytovania a stravy pre poškodených.
„Väčšina našla dočasné útočisko v Komunitnom centre na Poštárke, ďalší v pastoračnom centre, v obytných kontajneroch alebo u príbuzných. Zároveň sa začalo s opravami poškodených príbytkov tak, aby sa čím skôr mohli vrátiť do svojich domovov,“ približuje ÚSVRK.
Pri utorňajšom požiari sa nikto nezranil. Polícia vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
