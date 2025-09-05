Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
POŽIAR V BRATISLAVE: Horel byt na Baštovej ulici

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Hasiči spresnili, že požiar ohlásili na prízemí trojposchodového bytového domu.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - V piatok krátko po polnoci horel byt na Baštovej ulici v Starom Meste v Bratislave. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti. Škodu vyčíslil predbežne na 4000 eur.

Hasiči spresnili, že požiar ohlásili na prízemí trojposchodového bytového domu. „Po príchode na miesto udalosti bol požiar práčky a sušičky plne rozvinutý a priestory silne zadymené,“ priblížili.

Následne požiar lokalizovali a zlikvidovali jedným prúdom vody, vykonali prieskum ďalších poschodí a zadymené priestory prirodzene odvetrali. „Po vynesení spotrebičov na voľné priestranstvo boli vykonané záverečné merania. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha,“ dodali.


