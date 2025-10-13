< sekcia Regióny
POŽIAR V BRATISLAVE: Vyžiadal si obeť, škody sú v státisícoch
HaZZ potvrdil, že hasiči boli na Nevädzovú ulicu privolaní krátko pred 20.00 h.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Nedeľným (12. 10.) večerným požiarom v bytovke na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove vznikla škoda vo výške asi 600.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Podotkol, že na miesto boli spolu so zisťovateľom príčin vzniku požiarov privolaní aj experti z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.
HaZZ potvrdil, že hasiči boli na Nevädzovú ulicu privolaní krátko pred 20.00 h. „Bol ohlásený požiar balkóna na 9. poschodí štrnásťposchodového bytového domu. Hasiči po príjazde na miesto prvotným prieskumom zistili, že ide o požiar terasy na 12. poschodí, ktorý sa rozšíril aj do jeho interiéru. Súčasne s hasebnými prácami vykonali hasiči prieskum aj ďalších poschodí, ktorým bol zistený požiar bytu aj na 13. poschodí,“ priblížil.
Ako doplnil, po násilnom vstupe do jedného z bytov, do ktorého sa požiar rozšíril, bola v jeho interiéri nájdená jedna osoba v bezvedomí. „Zasahujúci hasiči okamžite začali v spolupráci so zdravotníkmi s kardiopulmonálnou resuscitáciou, ktorá bola neúspešná a privolaný lekár konštatoval exitus,“ uviedol HaZZ. Dodal, že zasahujúci hasiči po lokalizácii požiaru vyhľadávali a dohášali skryte ohniská a priestory skontrolovali termokamerou. Uzavrel, že pri udalosti zasahovalo 32 hasičov.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Po neúspešnej resuscitácii žiaľ musel lekár konštatovať úmrtie u muža neznámej totožnosti,“ dodala.
