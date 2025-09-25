< sekcia Regióny
POŽIAR v Bratislave: Žena utrpela popáleniny a nadýchala sa splodín
Žena utrpela popálenie prvého stupňa na hornej končatine.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. septembra (TASR) - Záchranári ošetrili pri stredajšom (24. 9.) požiari na Starohájskej ulici v bratislavskej Petržalke 21-ročnú ženu. Tá sa nadýchala splodín horenia a utrpela popálenie prvého stupňa na hornej končatine. Pre TASR to potvrdila manažérka komunikácie s verejnosťou Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„K požiaru na Starohájskej ulici sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári na mieste ošetrili 21-ročnú ženu, ktorá bola nadýchaná splodinami horenia a utrpela popálenie prvého stupňa na hornej končatine,“ spresnila Klimešová.
Polícia priblížila, že v stredu okolo 22.00 h požiadali hasiči policajtov o asistenciu k drobnému požiaru odpadkového koša, ku ktorému došlo na Starohájskej ulici. „Po príchode hliadky na miesto bol medzitým kôš uhasený príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru,“ ozrejmila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Hasiči spresnili, že požiar ohlásili v byte na šiestom poschodí. Príčinou jeho vzniku bola neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. „Požiar nespôsobil žiadnu materiálnu škodu,“ dodala hovorkyňa bratislavských krajských hasičov Zuzana Geguššová.
