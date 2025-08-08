Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR v Dunajskej Strede: Polícia stotožnila páchateľov

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Škodu vyčíslili na 20.000 eur.

Autor TASR
Dunajská Streda 8. augusta (TASR) - Polícia stotožnila vďaka kamerovým záznamom muža podozrivého zo založenia štvrtkového (7. 8.) požiaru v jednej z predajní v obchodnom centre v Dunajskej Strede. Vedené je trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

„V popoludňajších hodinách vošiel do jednej z predajní muž, ktorý doposiaľ nezisteným spôsobom podpálil pánsku košeľu. Vzniknutý požiar poškodil tovar a spôsobil materiálne škody,“ ozrejmila s tým, že situácia si vyžiadala okamžitú evakuáciu celého obchodného centra.

Po uhasení požiaru sa prevádzka všetkých predajní, s výnimkou poškodenej, obnovila. „Pri požiari ani počas evakuácie nedošlo k zraneniu osôb. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 20.000 eur,“ doplnila hovorkyňa.

