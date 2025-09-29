< sekcia Regióny
POŽIAR V GARÁŽI: Vznikla škoda 5000 eur
Autor TASR
Nižná 29. septembra (TASR) - Pondelkový ranný požiar v garáži pri rodinnom dome v obci Nižná v okrese Tvrdošín spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 5000 eur. V garáži došlo k zahoreniu elektrickej pece, okolostojacich predmetov a dverí. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Tvrdošíne a dobrovoľní hasiči z Nižnej. „Po príjazde na miesto bolo zistené, že v garáži sa nachádza dielňa a uskladnené bicykle. Požiar sa podarilo majiteľom domu zlikvidovať pred príchodom jednotky,“ priblížili z HaZZ s tým, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
