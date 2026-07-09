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POŽIAR V GARÁŽI: V obci Zeleneč sa zranilo dieťa
Po príchode polície sa na mieste nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trnavy, pričom požiar bol už uhasený.
Autor TASR
Trnava 9. júla (TASR) - Pri požiari v garáži v obci Zeleneč v okrese Trnava utrpelo popáleniny dieťa. Príčinou stredajšieho (8. 7.) požiaru bolo podľa doterajších zistení jeho nedbanlivostné konanie. Cudzie zavinenie zisťovateľ príčin požiaru vylúčil. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Po príchode polície sa na mieste nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trnavy, pričom požiar bol už uhasený. „Privolaný zisťovateľ príčin požiaru vylúčil cudzie zavinenie. Ako príčinu vzniku požiaru určil nedbanlivostné konanie maloletej osoby, ktorá pri požiari utrpela zranenia a bola zdravotníkmi prevezená na ošetrenie do nemocnice v Bratislave,“ priblížila Dachová.
Podľa doterajších zistení malo k požiaru dôjsť pravdepodobne samovoľným vznietením výparov z bandasky s benzínom. „Zo strany polície nebolo na mieste zistené protiprávne konanie, preto nebolo, potrebné aby polícia vo veci ďalej konala,“ doplnila.
Ako pre TASR uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, záchranári zasahovali na mieste krátko po 20.00 h. Potvrdila, že maloleté dieťa s popáleninami po ošetrení previezli do nemocnice. „Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu, viac detailov k zdravotnému stavu nemôžem poskytnúť,“ ozrejmila.
Po príchode polície sa na mieste nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trnavy, pričom požiar bol už uhasený. „Privolaný zisťovateľ príčin požiaru vylúčil cudzie zavinenie. Ako príčinu vzniku požiaru určil nedbanlivostné konanie maloletej osoby, ktorá pri požiari utrpela zranenia a bola zdravotníkmi prevezená na ošetrenie do nemocnice v Bratislave,“ priblížila Dachová.
Podľa doterajších zistení malo k požiaru dôjsť pravdepodobne samovoľným vznietením výparov z bandasky s benzínom. „Zo strany polície nebolo na mieste zistené protiprávne konanie, preto nebolo, potrebné aby polícia vo veci ďalej konala,“ doplnila.
Ako pre TASR uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, záchranári zasahovali na mieste krátko po 20.00 h. Potvrdila, že maloleté dieťa s popáleninami po ošetrení previezli do nemocnice. „Vzhľadom na skutočnosť, že ide o maloletú osobu, viac detailov k zdravotnému stavu nemôžem poskytnúť,“ ozrejmila.