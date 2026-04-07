Požiar v Golianove: Hlásia jedného zraneného
Na mieste zasahovali dve hasičské jednotky zo Selenca a z Nitry.
Autor TASR,aktualizované
Golianovo 7. apríla (TASR) - V obci Golianovo v okrese Nitra začal v utorok približne o 7.30 h horieť prístrešok nachádzajúci sa vedľa haly. Požiar sa následne rozšíril do celej haly. Pri požiari bola zranená jedna osoba, ktorej hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaela Gundová.
Na mieste zasahovali dve hasičské jednotky zo Selenca a z Nitry. Požiar likvidovali štyrmi C-prúdmi. Na mieste stále pokračuje obhliadka priestorov pomocou termovíznej kamery. Hasiči hľadajú skryté ložiská, ktoré následne dohášajú. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania, skonštatovala Gundová.
