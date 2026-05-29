Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Regióny

POŽIAR V IVACHNOVEJ: Horí 2,4 hektára lesa

.
Snímka z lesného požiara v Ivachnovej. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Požiar lesa bol ohlásený v piatok po 14.00 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ivachnová 29. mája (TASR) - V katastri obce Ivachnová v okrese Ružomberok v piatok poobede horí les. Požiarom je zasiahnutá plocha približne 2,4 hektára. Na miesto bol privolaný dronista a zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

Požiar lesa bol ohlásený v piatok po 14.00 h. „Na mieste zasahuje 23 príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Ivachnová, Vyšný Sliač, Stredný Sliač, Nižný Sliač, Liptovská Teplá a Partizánska Ľupča,“ spresnila hovorkyňa.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú