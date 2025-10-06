Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR v Jarovniciach: Škody sú obrovské

V piatok popoludní došlo k požiaru vnútorných priestorov prevádzky jednej z predajní a výrobní potravín.

Autor TASR
Prešov 6. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vedie v súvislosti s piatkovým (3. 10.) požiarom v Jarovniciach trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Majetková škoda je predbežne vyčíslená na približne 250.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Podľa jej slov došlo v piatok popoludní k požiaru vnútorných priestorov prevádzky jednej z predajní a výrobní potravín.

„Požiar vznikol pravdepodobne vo výrobnej hale. Samotná budova bola požiarom zničená a obhorené bolo zariadenie firmy. Pri požiari utrpel jeden muž popáleniny, ďalších osem osôb, ktoré boli v tom čase vo firme, bolo ohrozených na živote,“ uviedla Ligdayová.
