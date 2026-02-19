Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. február 2026Meniny má Vlasta
< sekcia Regióny

POŽIAR V KORYTÁRKACH: Hasia tam auto v treťom štádiu horenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Auto bolo mimo cesty a hasia ho jedným vysokotlakovým prúdom.

Autor TASR
Detva 19. februára (TASR) - Hasiči v súčasnosti zasahujú v katastri obce Korytárky v Detvianskom okrese pri požiari osobného auta v treťom štádiu horenia. TASR o tom informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Auto bolo mimo cesty a hasia ho jedným vysokotlakovým prúdom. Príslušníci HaZZ sú v teréne v autonómnych hasiacich prístrojoch. Na mieste sú aj zástupcovia Policajného zboru, privolali i posádku zdravotnej záchrannej služby.

Pri udalosti zasahujú dve vozidlá a šesť príslušníkov HaZZ.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

FANTÁZIA: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia