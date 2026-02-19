< sekcia Regióny
POŽIAR V KORYTÁRKACH: Hasia tam auto v treťom štádiu horenia
Auto bolo mimo cesty a hasia ho jedným vysokotlakovým prúdom.
Autor TASR
Detva 19. februára (TASR) - Hasiči v súčasnosti zasahujú v katastri obce Korytárky v Detvianskom okrese pri požiari osobného auta v treťom štádiu horenia. TASR o tom informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Auto bolo mimo cesty a hasia ho jedným vysokotlakovým prúdom. Príslušníci HaZZ sú v teréne v autonómnych hasiacich prístrojoch. Na mieste sú aj zástupcovia Policajného zboru, privolali i posádku zdravotnej záchrannej služby.
Pri udalosti zasahujú dve vozidlá a šesť príslušníkov HaZZ.
Auto bolo mimo cesty a hasia ho jedným vysokotlakovým prúdom. Príslušníci HaZZ sú v teréne v autonómnych hasiacich prístrojoch. Na mieste sú aj zástupcovia Policajného zboru, privolali i posádku zdravotnej záchrannej služby.
Pri udalosti zasahujú dve vozidlá a šesť príslušníkov HaZZ.