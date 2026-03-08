Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Regióny

POŽIAR V LAMAČI: Zranila sa jedna osoba

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

V sobotu krátko po 14.00 h bol ohlásený požiar drevenej chatky obývanej ľuďmi bez domova v chatovej oblasti.

Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) Hasiči v sobotu (7. 3.) zasahovali pri požiari chatky na Furmanskej ulici v bratislavskom Lamači. Ľahko sa zranila jedna osoba, ktorá bola na mieste ošetrená. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„V sobotu krátko po 14.00 h bol ohlásený požiar drevenej chatky obývanej ľuďmi bez domova v chatovej oblasti na Furmanskej ulici v bratislavskom Lamači,“ priblížil HaZZ.

Pri požiari sa ľahko zranila jedna osoba. „Bola na mieste ošetrená posádkou sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby,“ podotkli hasiči.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť