Požiar v lese v Bystrej do večera neuhasia napriek pomoci vrtuľníkov

Bystrá 8. júla (TASR) – V katastrálnom území obce Bystrá v okrese Brezno horí les v pásme nad kosodrevinou. Podľa Milana Bartoša z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici k jeho úplnej likvidácii do pondelňajšieho večera zrejme nedôjde. Oheň sa rozhorel v pondelok popoludní na území štyroch až piatich hektárov, navyše v ťažko dostupnom lesnom teréne.



"Je tam silné zadymenie, nalietavajú vrtuľníky letky Ministerstva vnútra SR a vojenský Black Hawk z Prešova. Zasahuje pri ňom asi 15 hasičov so šiestimi kusmi techniky. Nemáme to ešte pod kontrolou a do večera ho zrejme mať ani nebudeme. Je to ťažko dostupný terén. Naši chlapi tam museli ísť pešo hodinu a pol. V noci sa to nedá, zajtra budú pokračovať a dohášať," reagoval pre TASR Bartoš.



Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia HaZZ na mieste zasahujú hasiči z modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí skupina Stred a príslušníci z Brezna, Zvolena a Banskej Bystrice. Vrtuľník čerpá vodu z vodnej nádrže Krpáčovo.