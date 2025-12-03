< sekcia Regióny
Požiar v levočskej nemocnici mal vzniknúť konaním pacienta
V súčasnosti prebieha proces odstraňovania vzniknutých škôd a technické zabezpečenie dotknutých priestorov, ktoré budú dôkladne skontrolované pred ich opätovným otvorením.
Autor TASR
Levoča 3. decembra (TASR) - Požiar, ktorý v stredu ráno zachvátil jednu z izieb v levočskej nemocnici, vznikol podľa vedenia nemocnice pravdepodobne v súvislosti s konaním hospitalizovaného pacienta. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Oheň sa hasičom podarilo uhasiť v priebehu niekoľkých desiatok minút. Splodín z horenia sa podľa nemocnice nadýchal jeden človek.
„V nemocnici bol zaznamenaný incident, počas ktorého došlo k požiaru v jednej z hospitalizačných izieb interného oddelenia. Požiar bol rýchlo lokalizovaný a zlikvidovaný, čo zabránilo ďalšiemu šíreniu. Jeden z pacientov utrpel ľahké zranenia v dôsledku nadýchania dymu a v súčasnosti je jeho stav stabilizovaný. Ostatní pacienti neboli incidentom ohrození a boli okamžite presunutí do iných priestorov,“ uviedla nemocnica.
Dodala, že v spolupráci s príslušnými záchrannými zložkami zabezpečili efektívne riešenie situácie. V súčasnosti prebieha proces odstraňovania vzniknutých škôd a technické zabezpečenie dotknutých priestorov, ktoré budú dôkladne skontrolované pred ich opätovným otvorením. „Podľa predbežných zistení vznikol požiar v súvislosti s konaním hospitalizovaného pacienta, pričom tento incident je momentálne v štádiu vyšetrovania. Môžeme uistiť pacientov, zamestnancov a ich rodiny, že boli vykonané všetky opatrenia na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti v priestoroch,“ uzavrela nemocnica.
