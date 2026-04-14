POŽIAR V MADUNICIACH: Hasiči museli konať rýchlo
Autor TASR
Madunice 14. apríla (TASR) - Hasičom sa podarilo zabrániť šíreniu požiaru samostatne stojacej stavby pri rodinnom dome v obci Madunice v okrese Piešťany, ktorý vypukol v utorok krátko po 8.00 h. Aj naďalej sa nachádzajú na mieste udalosti. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zachvátil budovu a hrozilo jeho rozšírenie na okolité objekty. Pristúpili k likvidácii požiaru za súčasného rozoberania konštrukcie stavby a ochladzovania bezprostredného okolia, najmä susediaceho oplotenia. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na miesto vyslali hasičské jednotky z Hlohovca a Trnavy aj členov dobrovoľného hasičského zboru obce. Výška škody a príčina vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.
