Požiar v Maduniciach spôsobil škodu viac ako pol milióna eur
Autor TASR
Madunice 1. júna (TASR) - Víkendový požiar štyroch nákladných vozidiel v areáli súkromnej spoločnosti v obci Madunice (okres Hlohovec) spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na viac ako pol milióna eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor.
Požiar bol ohlásený v nedeľu (31. 5.) o 1.41 h. Na mieste zasahovali hasiči z Piešťan, Hlohovca spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Madunice a Veľké Kostoľany.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody za súčasného prieskumu termovíznou kamerou, ochladzovania okolia a rozoberania konštrukcie návesov,“ priblížili.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi nákladných motorových vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 550.000 eur. S cieľom zistenia príčiny vzniku požiaru na miesto vyslali expertov z požiarnotechnického a expertízneho ústavu.
