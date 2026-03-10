< sekcia Regióny
POŽIAR V MARTINE: Hasiči zasahujú v priemyselnom areáli
Požiar pred príchodom hasičov hasili aj zamestnanci.
Autor TASR
Martin 10. marca (TASR) - Martinskí hasiči zasahujú v utorok predpoludním v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Martine. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dôvodom zásahu je požiar plastov.
Ten sa ešte pred príchodom hasičskej jednotky snažili zamestnanci uhasiť hasiacimi prístrojmi. „Jednotka požiar lokalizovala jedným C prúdom a použitím peny. Následne zabezpečila prirodzené odvetrávanie budovy,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo s tým, že zásah trvá.
