POŽIAR V MARTINE: Hasiči zasahujú v priemyselnom areáli

Požiar v Martine. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Požiar pred príchodom hasičov hasili aj zamestnanci.

Autor TASR
Martin 10. marca (TASR) - Martinskí hasiči zasahujú v utorok predpoludním v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Martine. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, dôvodom zásahu je požiar plastov.

Ten sa ešte pred príchodom hasičskej jednotky snažili zamestnanci uhasiť hasiacimi prístrojmi. „Jednotka požiar lokalizovala jedným C prúdom a použitím peny. Následne zabezpečila prirodzené odvetrávanie budovy,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo s tým, že zásah trvá.

