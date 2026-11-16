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POŽIAR V MATERSKEJ ŠKOLE: V obci Baškovce horel komín
Požiar bol nahlásený o 11.03 h. Hasiči strechu ochladzovali, aby zabránili prípadnému rozšíreniu požiaru.
Autor TASR
Baškovce 16. novembra (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok predpoludním pri požiari komína materskej školy v obci Baškovce v okrese Humenné. Pôvodne bola udalosť nahlásená ako požiar strechy, na mieste sa však ukázalo, že horelo komínové teleso. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Ako upozornili noviny.sk, zo škôlky evakuovali deti aj zamestnancov.
Požiar bol nahlásený o 11.03 h. Hasiči strechu ochladzovali, aby zabránili prípadnému rozšíreniu požiaru. Na miesto vyslali sedem príslušníkov HaZZ z Humenného s tromi kusmi hasičskej techniky.
Požiar bol nahlásený o 11.03 h. Hasiči strechu ochladzovali, aby zabránili prípadnému rozšíreniu požiaru. Na miesto vyslali sedem príslušníkov HaZZ z Humenného s tromi kusmi hasičskej techniky.