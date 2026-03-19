Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Požiar v Mirkovciach má druhú obeť: Dieťa zomrelo v nemocnici

Na snímke hasiči zasahujú po požiari obydlí v osade pri Mirkovciach 17. marca 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

K požiaru rodinného domu v Mirkovciach v okrese Prešov došlo v utorok 17. marca.

Autor TASR
Košice 19. marca (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach zomrelo vo štvrtok dieťa zranené pri utorňajšom (17. 3.) požiari v Mirkovciach. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa DFN Zuzana Baníková. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

„Žiaľ, môžeme potvrdiť, že jedno z detí svojim zraneniam dnes v ranných hodinách podľahlo. Druhé dieťa je naďalej vo vážnom kritickom stave a pokračujeme v jeho intenzívnej liečbe,“ uviedla pre TASR Baníková.

K požiaru rodinného domu v Mirkovciach v okrese Prešov došlo v utorok 17. marca. Jedno dieťa zomrelo a ďalšie dve boli v kritickom stave prevezené vrtuľníkovou záchrannou službou do košickej nemocnice. Na zásahu sa podieľalo 14 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Prešova spolu s tromi dobrovoľnými hasičmi z obce Lemešany.
