Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Regióny

Požiar v Močenku: V karavane zomrel človek

.
Miesto požiaru. Foto: Polícia

Podľa vyjadrenia hasičov horela hospodárska budova za rodinným domom a dve osobné motorové vozidlá s karavanom na susednom pozemku.

Autor TASR
Močenok 12. marca (TASR) - Pri požiari hospodárskej budovy a vozidiel v obci Močenok v okrese Šaľa prišla o život jedna osoba. Požiar na Hájskej ulici nahlásili v stredu (11. 3.) o 21.30 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia hasičov horela hospodárska budova za rodinným domom a dve osobné motorové vozidlá s karavanom na susednom pozemku. V karavane našli jednu osobu. Pri požiari utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.

Príslušníci hasičského zboru zasahovali na mieste v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar zlikvidovali dvomi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania. K udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.

Majiteľovi hospodárskej budovy vznikla následkom požiaru priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1000 eur. Majiteľovi karavanu a osobných motorových vozidiel vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 4000 eur.

.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána