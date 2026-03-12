< sekcia Regióny
Požiar v Močenku: V karavane zomrel človek
Podľa vyjadrenia hasičov horela hospodárska budova za rodinným domom a dve osobné motorové vozidlá s karavanom na susednom pozemku.
Autor TASR
Močenok 12. marca (TASR) - Pri požiari hospodárskej budovy a vozidiel v obci Močenok v okrese Šaľa prišla o život jedna osoba. Požiar na Hájskej ulici nahlásili v stredu (11. 3.) o 21.30 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia hasičov horela hospodárska budova za rodinným domom a dve osobné motorové vozidlá s karavanom na susednom pozemku. V karavane našli jednu osobu. Pri požiari utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Príslušníci hasičského zboru zasahovali na mieste v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar zlikvidovali dvomi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania. K udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.
Majiteľovi hospodárskej budovy vznikla následkom požiaru priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1000 eur. Majiteľovi karavanu a osobných motorových vozidiel vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 4000 eur.
