Požiar v nákupnom centre pri Dunaji v Bratislave: Ľudí evakuovali
Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestoru a svietidiel.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Bratislavskí hasiči v piatok popoludní zasahujú v priestoroch jednej z reštaurácií v nákupnom centre pri nábreží Dunaja v Bratislave, kde bol ohlásený požiar. Návštevníkov evakuovali pred príchodom hasičov. Aktuálne je situácia pod kontrolou, k zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
„Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestoru a svietidiel,“ doplnili hasiči.
