Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 31. október 2025Meniny má Aurélia
< sekcia Regióny

Požiar v nákupnom centre pri Dunaji v Bratislave: Ľudí evakuovali

.
Snímka z miesta zásahu. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestoru a svietidiel.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. októbra (TASR) - Bratislavskí hasiči v piatok popoludní zasahujú v priestoroch jednej z reštaurácií v nákupnom centre pri nábreží Dunaja v Bratislave, kde bol ohlásený požiar. Návštevníkov evakuovali pred príchodom hasičov. Aktuálne je situácia pod kontrolou, k zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.

Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestoru a svietidiel,“ doplnili hasiči.

.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

ULICAMI BRATISLAVY: Letecké katastrofy - Zlaté piesky aj Husákova žena

Týždenník: Raz za sto rokov