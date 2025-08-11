< sekcia Regióny
POŽIAR V NEMOCNICI: Pacient úmyselne zapálil vlastné lôžko
Následkom požiaru pacient utrpel popáleniny hornej aj dolnej končatiny.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 11. augusta (TASR) - V nemocnici vo Vranove nad Topľou v nedeľu (10. 8.) popoludní na chirurgickom oddelení horelo lôžko. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, požiar ešte pred príchodom hasičov uhasil personál pomocou hasiaceho prístroja. Následkom požiaru pacient utrpel popáleniny hornej aj dolnej končatiny.
„Hasiči následne miesto požiaru skontrolovali termokamerou, odvetrali zadymené priestory a pomohli pri presune pacienta na nové lôžko,“ doplnili. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie lôžka pacientom. Škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur.
Na mieste zasahovali dvaja príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou s jedným kusom techniky a zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
