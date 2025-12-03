< sekcia Regióny
POŽIAR V NEMOCNICI: Niekoľko ľudí sa nadýchalo splodín
Na mieste zasahovalo 18 profesionálov zo staníc z Levoče, Beharoviec, Popradu a Prešova s ôsmimi kusmi techniky.
Autor TASR
Levoča 3. decembra (TASR) - Hasiči museli v stredu ráno likvidovať požiar v nemocnici v Levoči. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove informoval, že požiar vypukol krátko pred 8.00 h na Probstnerovej ceste. Na mieste sa zranili dvaja ľudia a 17 ďalších bolo potrebné evakuovať. Oheň sa podarilo hasičom uhasiť v priebehu niekoľkých desiatok minút.
Na mieste zasahovalo 18 profesionálov zo staníc z Levoče, Beharoviec, Popradu a Prešova s ôsmimi kusmi techniky. Operačný dôstojník spresnil, že splodín z horenia sa nadýchali dvaja ľudia. „Požiar vypukol v jednej z izieb a druhá izba bola silne zadymená,“ dodal s tým, že príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania.
