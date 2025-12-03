Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Regióny

POŽIAR V NEMOCNICI: Niekoľko ľudí sa nadýchalo splodín

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste zasahovalo 18 profesionálov zo staníc z Levoče, Beharoviec, Popradu a Prešova s ôsmimi kusmi techniky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Levoča 3. decembra (TASR) - Hasiči museli v stredu ráno likvidovať požiar v nemocnici v Levoči. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove informoval, že požiar vypukol krátko pred 8.00 h na Probstnerovej ceste. Na mieste sa zranili dvaja ľudia a 17 ďalších bolo potrebné evakuovať. Oheň sa podarilo hasičom uhasiť v priebehu niekoľkých desiatok minút.

Na mieste zasahovalo 18 profesionálov zo staníc z Levoče, Beharoviec, Popradu a Prešova s ôsmimi kusmi techniky. Operačný dôstojník spresnil, že splodín z horenia sa nadýchali dvaja ľudia. „Požiar vypukol v jednej z izieb a druhá izba bola silne zadymená,“ dodal s tým, že príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne