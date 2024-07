POŽIAR V NITRE: V mestskej kompostárni horí bioodpad

Nitra 30. júla (TASR) - Hasiči už viac ako 13 hodín zasahujú pri požiari v mestskej kompostárni v Nitre, ktorá sa nachádza v časti Dolné Krškany. Horí tu bioodpad. Na sociálnej sieti upozorňujú na silné zadymenie celého okolia.



Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), v pondelok (29. 7.) večer začalo horieť približne 500 metrov kubických kompostu. Zasahujúci hasiči ho pomocou techniky začali rozhŕňať a hasiť. Do likvidácie ohňa sa zapojili jednotky z Nitry, Drážoviec a Selenca a tiež dobrovoľné hasičské zbory z Ivanky pri Nitre, Rastislavíc a Mojmíroviec.



Aktuálne hasiči na sociálnej sieti informovali, že situáciu komplikuje silné zadymenie, ktoré znepríjemňuje život aj obyvateľom, ktorí bývajú v okolí požiaru. "Celý dom máme vydymený štipľavým smradom, nedá sa dýchať, nieto ešte spať. Vydymené sú celé ulice," uviedla obyvateľka z okolia kompostárne.









Požiar v mestskej kompostárni spôsobil škody za 8000 eur

Škoda, ktorú spôsobil požiar v mestskej kompostárni v Nitre - Dolných Krškanoch, je približne 8000 eur. Uviedol to hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Ako informoval, podľa kamerových záznamov vypukol požiar v pondelok 29. júla o 18.23 h. "Predpokladá sa, že požiar nezaložil nikto úmyselne. Vyšetrovatelia hovoria o tom, že niekto mohol vo vyzbieranom bioodpade nechať fľašu alebo kus skla, z ktorého sa biomasa vznietila. Vzhľadom na veľké sucho a horúčavy sa požiar začal rýchlo šíriť," vysvetlil Holúbek.



Oheň likvidovali celú noc desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov. "Dostali ho pomerne rýchlo pod kontrolu, stále však ešte nie je úplne uhasený. Tlejúcu hmotu postupne premiestňujú a stále ju zalievajú. Na veľkoobjemovom kontajneri vznikla škoda 3000 eur a ďalších 5000 eur na plote," doplnil Holúbek.



Nitrianske komunálne služby, ktoré kompostáreň spravujú, už oznámili občanom a firmám, že je z technických príčin do odvolania uzavretá. "O podmienkach odberu bioodpadu a opätovnom otvorení kompostárne budú NKS informovať," dodal mestský úrad.