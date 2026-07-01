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POŽIAR V NITRE: V aute sa rozhorela lítiová batéria
Dym z vozidla si všimol policajt, ktorý prichádzal do práce.
Autor TASR
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Nitra 1. júla (TASR) - Na parkovisku pred budovou Mestskej polície v Nitre vypukol požiar auta. V jeho batožinovom priestore začala horieť lítiová batéria. Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili, informovala Mestská polícia Nitra.
Dym z vozidla si všimol policajt, ktorý prichádzal do práce. Policajtom sa spolu s majiteľom auta podarilo horiacu batériu z vozidla vybrať do oceľového suda. Ten následne premiestnili na voľnú plochu parkoviska, aby sa oheň nemohol rozšíriť ďalej.
Dym z vozidla si všimol policajt, ktorý prichádzal do práce. Policajtom sa spolu s majiteľom auta podarilo horiacu batériu z vozidla vybrať do oceľového suda. Ten následne premiestnili na voľnú plochu parkoviska, aby sa oheň nemohol rozšíriť ďalej.