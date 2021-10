Požiar v noci zasiahol byty v dome na Luníku IX, obyvateľov evakuovali

Košice 9. októbra (TASR) – Požiar zasiahol v sobotu po polnoci osem bytov a podkrovie v bytovom dome na Podjavorinskej ulici na košickom sídlisku Luník IX. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí oheň uhasili, predtým došlo k evakuácii bytovky. Požiar sa zaobišiel bez zranení.



Oznámenie prijali hasiči o 0.45 h. „Išlo o požiar ôsmich bytov, škoda zhruba 50.000 eur, príčina bola pravdepodobne sviečka, zasiahlo to aj podkrovie, lebo to boli podkrovné byty, čiže pod strechou,“ uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Zasahovalo 21 hasičov s 11 vozidlami, požiar zlikvidovali o 6.14 h.



O dve hodiny neskôr mali hasiči k miestu opäť výjazd na žiadosť policajtov, ktorí pozorovali dym vychádzajúci spod strechy domu. „O 8.08 h bolo opäť nahlásené zadymenie podkrovnej časti. Tam výjazdovali tri kusy techniky, hasiči museli tú konštrukciu rozobrať, prejsť to termokamerou, zistiť skryté ohniská a uhasiť to,“ konštatoval operačný dôstojník.



Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa pre TASR uviedol, že evakuovaným obyvateľom cez noc poskytli prístrešie. „Ubytovali sme ich v priestoroch miestneho úradu, ráno išli k príbuzným a čakajú, či ich pustia domov,“ uviedol. V bytovke aj popoludní pokračovali obhliadky, ktoré majú zistiť rozsah poškodenia najmä strechy. „Uvidíme, či ju treba čiastočne opraviť, alebo treba celú novú strechu,“ konštatoval starosta.



V bytoch na vrchných poschodiach býva podľa neho odhadom 40 ľudí, v celej bytovke zhruba 200. „Ráno zasadol krízový štáb a vyhlásená bola mimoriadna situácia, takže urobíme, čo bude treba zabezpečiť, aby sa čím skôr dostali do bytov,“ povedal Šaňa. K zraneniam pri požiari podľa neho nedošlo, obyvatelia stihli včas vybehnúť von. Nočná evakuácia sa pre istotu týkala aj susedného bytového domu, do neho sa však už nadránom mohli ľudia vrátiť.