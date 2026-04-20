POŽIAR V NOVÁKOCH: Plamene pohltili plastové palety
Priestor požiariska hasiči skontrolovali termokamerou a monitorovali pomocou drona s cieľom odhaliť prípadné skryté ohniská.
Autor TASR
Nováky 20. apríla (TASR) - Požiar plastových paliet pri výrobnej hale v Novákoch likvidovali hasiči v noci na pondelok. Škodu predbežne vyčíslili na 300.000 eur, príčinu požiaru zisťujú. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Požiar paliet hasičom nahlásili o 0.44 h. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch na likvidáciu požiaru nasadili viaceré hasebné prúdy, vrátane troch penových prúdov. Priestory haly následne odvetrali pomocou pretlakového ventilátora,“ opísal HaZZ.
Priestor požiariska podľa neho hasiči skontrolovali termokamerou a monitorovali pomocou drona s cieľom odhaliť prípadné skryté ohniská.
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi, Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a Trenčíne, spolu s členmi Dobrovoľných hasičských zborov obcí Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany a Zemianske Kostoľany.
