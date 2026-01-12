< sekcia Regióny
ŠKODA ZA TISÍCE EUR: V obci Tureň pri Senci horela drevená stavba
Po príjazde na miesto hasiči zistili, že ide o plne rozvinutý požiar stajne pre koňa.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v pondelok pri požiari drevenej stavby v obci Tureň pri Senci. Po príjazde na miesto hasiči zistili, že ide o plne rozvinutý požiar stajne pre koňa. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že pri požiari sa nezranili žiadne osoby ani zvieratá.
„Príslušníci HaZZ boli dnes približne o 12.30 h privolaní do obce Tureň (okres Senec), kde bol ohlásený požiar jednoduchej drevenej stavby. Hasiči po príjazde na miesto udalosti po vykonaní prvotného prieskumu zistili, že ide o plne rozvinutý požiar stajne pre koňa, v ktorej sa nachádzalo krmivo,“ uviedol HaZZ.
Dodal, že hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar v krátkom čase lokalizovali a následne pokračovali v rozoberaní drevenej konštrukcie a vyhľadávaní skrytých ohnísk požiaru. Ozrejmil, že príčina požiaru je v štádiu zisťovania. „Požiar spôsobil priamu materiálnu škodu vo výške 3000 eur,“ uzavrel HaZZ.
