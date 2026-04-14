POŽIAR V PARCHOVANOCH: Hlásia vysoké škody
Z dôvodu silného zadymenia museli hasiči zasahovať s použitím autonómnych dýchacích prístrojov.
Autor TASR
Parchovany 14. apríla (TASR) - Požiar zasiahol v pondelok (13. 4.) popoludní poľnohospodársku halu v katastri obce Parchovany v okrese Trebišov. Na mieste zasahovali hasiči, priama škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na sumu 140.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Udalosť mali hasiči hlásenú krátko pred 16.30 h. „Požiar zasiahol pracovný stroj - nakladač, ktorý zhorel do tla, a zároveň poškodil aj strešnú časť objektu,“ uviedol HaZZ. K zraneniam nedošlo.
Z dôvodu silného zadymenia museli hasiči zasahovať s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Na likvidáciu požiaru nasadili niekoľko hasebných prúdov vrátane ťažkej peny.
„Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý pre vysoký stupeň vyhorenia nedokázal určiť presnú príčinu. Tá preto zostáva v štádiu vyšetrovania,“ skonštatoval HaZZ.
Na mieste zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Trebišove a Košiciach.
