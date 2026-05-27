Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
POŽIAR DOMU V PERNEKU: Predbežnú škodu vyčíslili na 150.000 eur

Snímka z miesta zásahu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Bratislava 27. mája (TASR) - Hasiči v utorok (26. 5.) zasahovali pri požiari rodinného domu v obci Pernek (okres Malacky). Požiar zasiahol tri miestnosti rodinného domu. V jednej z miestností sa nachádzala osoba bez známok života. Priama materiálna škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 150.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorej hasiči poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotníkov.

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a likvidovali skryté ohniská,“ priblížil HaZZ s tým, že zásahom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 500.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

