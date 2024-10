Požiar v bratislavskej Petržalke sa podarilo zlikvidovať

Bratislava 11. októbra (TASR) - Požiar, ktorý v piatok ráno vypukol v byte na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke, sa už podarilo zlikvidovať. Jednu osobu previezli na centrálny príjem do jednej z bratislavských nemocníc. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči.



"Hasiči v krátkom čase po príjazde požiar lokalizovali a zlikvidovali," priblížil Koči. Požiar vypukol v byte na 10. poschodí, horela elektrická rozvodná skriňa. Na mieste zasahovalo 16 hasičov so štyrmi kusmi techniky.



Požiar nahlásili krátko po 7.30 h. "Osoba, ktorá sa nadýchala splodinami horenia, bola sanitným automobilom hasičskej záchrannej služby prevezená na centrálny príjem jednej z bratislavských nemocníc. Zasahujúci hasiči po odvetraní zadymených priestorov vykonali záverečný prieskum detekčnou technikou," dodal hovorca hasičov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov.