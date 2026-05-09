Sobota 9. máj 2026
POŽIAR V PETRŽALKE: Poškodené ostali kontajnery aj autá

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - V sobotu ráno došlo na Vigľašskej, Šášovskej a Beňadickej ulici v Bratislave k požiaru kontajnerov. V dôsledku požiaru bolo poškodených celkovo 16 veľkých plastových kontajnerov a päť malých kontajnerov. Pri požiari bolo poškodených päť motorových vozidiel. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Požiare sú v štádiu vyšetrovania,“ spresnila Šimková.


