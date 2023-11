Požiar v pivnici si v Skalici vyžiadal evakuáciu 25 obyvateľov bytovky

Skalica 19. novembra (TASR) - Evakuáciu 25 obyvateľov bytového domu na Vajanského ulici v Skalici si vyžiadal sobotný (18.11.) večerný požiar v pivničných priestoroch. Polícia prípad vyšetruje ako zločin všeobecného ohrozenia v súbehu so zločinom poškodzovania cudzej veci, ako príčina požiaru bolo predbežne stanovené úmyselné konanie. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Trnave na sociálnej sieti.



Požiar sa z drevenej pivnice postupne rozšíril do ďalších častí bytového domu, škody boli predbežne vyčíslené na desiatky tisíc eur. Polícia na prípade intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné úkony smerom k poškodeným osobám i k osobe, ktorá mala požiar spôsobiť. Pri udalosti dve osoby jednorazovo ošetrili a jednu previezli do nemocnice.



Na mieste zasahovali skalickí a holíčski hasiči, pri požiari v pivnici nastal komínový efekt a priestory schodiska bytovky boli úplne zadymené a bolo potrebné použiť autonómne dýchacie prístroje. Postihnutým osobám mesto poskytlo dočasné útočisko v telocvični miestnej školy, kým bolo možné vrátiť sa do bytov.