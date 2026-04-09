Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
POŽIAR v Raslaviciach: Zhorelo tam 20 ton sena

Na snímke stohy sena neďaleko ostrova Kopáč pri bratislavskej hrádzi 27. júla 2021. Foto: TASR Jaroslav Novák

Autor TASR
Raslavice 9. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje požiar senníka v obci Raslavice v okrese Bardejov, ku ktorému došlo ešte v utorok (7. 4.). Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že oheň zničil približne 20 ton zabaleného sena.

„K požiaru čiastočne uzavretého senníka došlo za doposiaľ nezistených okolností. Požiar zničil približne 20 ton zabaleného sena, boli obhorené steny i konštrukcia senníka. Poškodenej spoločnosti vznikla celková škoda vo výške približne 3000 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Raslaviciach v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci.
