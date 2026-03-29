POŽIAR V RÓMSKEJ OSADE: Primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu
Rómsku osadu zasiahol v nedeľu po polnoci požiar rodinného domu, plamene sa rýchlo šírili a situácia si vyžiadala okamžitý zásah záchranných zložiek.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 29. marca (TASR) - Mimoriadnu situáciu vyhlásil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko v súvislosti s nočným požiarom, ktorý v nedeľu v rómskej osade v časti Podsadek zasiahol rodinné domy. Primátor a Okresný úrad (OÚ) Stará Ľubovňa informovali, že bez strechy nad hlavou ostalo 42 miestnych obyvateľov. Na sociálnej sieti Tomko uviedol, že situáciu riešia bezodkladne so zabezpečením potrebnej pomoci.
„Poškodené objekty budú musieť prejsť statickým posúdením, aby bolo možné rozhodnúť o ich ďalšom využití,“ uviedol OÚ. V teréne sú od skorých ranných hodín aj zamestnanci odboru krízového riadenia a prednostka okresného úradu. „V úzkej spolupráci s vedením mesta a zasahujúcimi zložkami koordinujú pomoc, zabezpečujú nevyhnutné potreby pre postihnutých obyvateľov a komunikujú s príslušnými inštitúciami,“ informoval úrad na sociálnej sieti.
Rómsku osadu zasiahol v nedeľu po polnoci požiar rodinného domu, plamene sa rýchlo šírili a situácia si vyžiadala okamžitý zásah záchranných zložiek. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Starej Ľubovne spolu s dobrovoľnými hasičmi z Podolínca a Novej Ľubovne. „Vďaka ich rýchlej reakcii a koordinovanému zásahu sa podarilo zabrániť najhoršiemu, požiar si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia,“ skonštatoval OÚ.
„Poškodené objekty budú musieť prejsť statickým posúdením, aby bolo možné rozhodnúť o ich ďalšom využití,“ uviedol OÚ. V teréne sú od skorých ranných hodín aj zamestnanci odboru krízového riadenia a prednostka okresného úradu. „V úzkej spolupráci s vedením mesta a zasahujúcimi zložkami koordinujú pomoc, zabezpečujú nevyhnutné potreby pre postihnutých obyvateľov a komunikujú s príslušnými inštitúciami,“ informoval úrad na sociálnej sieti.
Rómsku osadu zasiahol v nedeľu po polnoci požiar rodinného domu, plamene sa rýchlo šírili a situácia si vyžiadala okamžitý zásah záchranných zložiek. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Starej Ľubovne spolu s dobrovoľnými hasičmi z Podolínca a Novej Ľubovne. „Vďaka ich rýchlej reakcii a koordinovanému zásahu sa podarilo zabrániť najhoršiemu, požiar si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia,“ skonštatoval OÚ.