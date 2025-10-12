< sekcia Regióny
Požiar v bytovom dome v bratislavskom Ružinove uhasili
Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. októbra (TASR) - Požiar v bytovom dome na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove je uhasený. Situácia si vyžiadala aj evakuáciu ľudí. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.
Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.
„V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.
Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.