Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Regióny

Požiar v bytovom dome v bratislavskom Ružinove uhasili

.
Požiar v Ružinove. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky

Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. októbra (TASR) - Požiar v bytovom dome na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove je uhasený. Situácia si vyžiadala aj evakuáciu ľudí. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.

Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.




.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok