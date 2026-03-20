Piatok 20. marec 2026
POŽIAR V SAV: Hasiči zasahovali v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v piatok pri požiari menšej autoklávy, čo je kovová nádoba pre prácu pri vysokých teplotách a tlakoch, v priestoroch Slovenskej akadémie vied (SAV). Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský hovorca hasičov Štefan Koči.

Hasičov privolali na Dúbravskú cestu v Bratislave pred 10.30 h. Ohlásené bolo dymenie na štvrtom poschodí. „Požiar menšej autoklávy bol do príjazdu hasičov už čiastočne lokalizovaný zamestnancami. Zasahujúci hasiči požiar v krátkom čase zlikvidovali, zadymené priestory prirodzene odvetrali a vyšetrili tri osoby,“ uviedol Koči.

Pri požiari sa podľa hovorcu nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.
Neprehliadnite

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty

RADOSŤ V BRATISLAVSKEJ ZOO: Zažívajú ťaví baby boom

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR