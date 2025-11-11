< sekcia Regióny
POŽIAR V SENICI: Hasiči zasahujú v bytovom dome
Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno.
Autor TASR
Senica 11. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Z obytného domu všetkých obyvateľov evakuovali a nachádzajú sa v bezpečí na voľnom priestranstve.
„Z miesta udalosti je hlásená lokalizácia požiaru a hasiči aktuálne pokračujú s likvidačnými prácami,“ napísali hasiči.
