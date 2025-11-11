Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR V SENICI: Hasiči zasahujú v bytovom dome

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno.

Autor TASR
Senica 11. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytu v jednom z bytových domov v meste Senica. Požiar nahlásili krátko po ôsmej hodine ráno. Na sociálnej sieti o tom informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Z obytného domu všetkých obyvateľov evakuovali a nachádzajú sa v bezpečí na voľnom priestranstve.

„Z miesta udalosti je hlásená lokalizácia požiaru a hasiči aktuálne pokračujú s likvidačnými prácami,“ napísali hasiči.

