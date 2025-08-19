Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR V STAREJ TUREJ: Dve hodiny ho hasilo 9 profesionálnych hasičov

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook: Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Požiar lúky sa vplyvom silného vetra rýchlo šíril smerom od koľajiska ďalej po lúke.

Autor TASR
Stará Turá 19. augusta (TASR) - Deväť profesionálnych hasičov z Myjavy a z Nového Mesta nad Váhom s piatimi kusmi techniky zasahovalo v pondelok (18. 8.) popoludní pri požiari lúky popri železničnej trati v katastri mesta Stará Turá. Informovalo o tom trenčianske krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Požiar lúky sa vplyvom silného vetra rýchlo šíril smerom od koľajiska ďalej po lúke. Ohrozoval okolitý krovinatý a stromový porast. Požiar zasiahol plochu o rozlohe asi 500 krát 500 metrov.

Hasiči nasadili na lokalizáciu požiaru postupne sedem hasebných prúdov, dve lafety a jednoduché hasebné prostriedky. Asi po dvoch hodinách požiar zlikvidovali a miesto skontrolovali.

Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) Drgoňova dolina, Stará Turá, Topolecká a Papraď. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.


