POŽIAR V TRENČÍNE: Bezdomovci sa nadýchali splodín

Trenčín 12. februára (TASR) - Štyri osoby, ktoré sa pri utorkovom (11. 2.) nočnom požiari v areáli bývalej spoločnosti Merina v Trenčíne mali nadýchať splodín horenia, sú v poriadku. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Požiar podľa nej spôsobili konáre, ktoré v ruine budovy bez strechy zapaľovali bezdomovci. Požiar podľa zisťovateľa príčin požiaru vznikol z nedbanlivosti, neznáma osoba založila oheň, o ktorý sa nikto nestaral. Oheň sa rozšíril a zhorela nanosená drevná hmota. Následkom požiaru vznikla zanedbateľná škoda vo výške približne 30 eur.



"V objekte boli štyri osoby bez domova. Všetky na mieste vyšetrili zdravotní záchranári a následne ich previezli do Fakultnej nemocnice Trenčín na ďalšie vyšetrenie. Vyšetrením neboli u žiadnej z osôb zistené zdravotné problémy spôsobené požiarom," uviedla hovorkyňa.



Podľa Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trenčín na mieste zasahovalo osem profesionálnych hasičov z Trenčína so štyrmi kusmi techniky.



Ako v utorok informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ambulancie vyslali do areálu Meriny krátko pred 22.00 h na základe volania na tiesňovú linku. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzali štyri osoby, ktoré sa pravdepodobne intoxikovali splodinami horenia.