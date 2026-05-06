Streda 6. máj 2026
POŽIAR V TRNAVE: Na Strojárenskej ulici je hasičské cvičenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Trnava 6. mája (TASR) - Na Strojárenskej ulici v Trnave je aktuálne hasičské cvičenie. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave ubezpečuje verejnosť, že nejde o skutočný požiar a ani inú mimoriadnu udalosť.

Súčasťou výcviku je aj zadymenie priestoru, ktoré je plánované a kontrolované. Nejde však o skutočný požiar a ani inú mimoriadnu udalosť,“ doplnili hasiči.

