Sobota 30. máj 2026
Požiar v Tvrdošovciach zasiahol tri domy, garáž aj osobné vozidlá

Na snímke hasiči zasahujú počas požiaru rodinného domu v obci Tvrdošovce v okrese Nové Zámky v piatok 29. mája 2026. Foto: FOTO TASR - HaZZ

Autor TASR
Tvrdošovce 30. mája (TASR) - Požiar, ktorý v piatok (29. 5.) popoludní vypukol v obci Tvrdošovce v okrese Nové Zámky, spôsobil škody predbežne vyčíslené na 215.000 eur. Oheň zasiahol tri rodinné domy, garáž a osobné motorové vozidlá. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar sa im podarilo zlikvidovať po viac ako šiestich hodinách. Použili viaceré prúdy vody a súčasne rozoberali konštrukcie zasiahnutých stavieb. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.

Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch z hasičských staníc v Nových Zámkoch a Šuranoch, hasiči z Nitry a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Tvrdošovce, Rastislavice, Jatov, Vinodol a Bánov.
