POŽIAR V U.S. STEEL KOŠICE: Škody sa odhadujú na 180.000 eur

Košice 11. októbra (TASR) - Štvrtkový (10. 10.) požiar v oceliarňach v Košiciach spôsobil predbežnú priamu škodu vo výške 180.000 eur. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranné zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.



Hasiči zasahovali na divíznom závode Oceliareň. "Nikto pritom nebol zranený a nedošlo k ohrozeniu okolia," uviedol pre TASR hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača s tým, že príčinu vzniku požiaru vyšetrujú.



Požiar bol na operačné stredisko KR HaZZ ohlásený okolo 15.30 h. Pri jeho hasení asistovali zamestnancom závodného hasičského útvaru spoločnosti U.S. Steel Košice dvaja príslušníci HaZZ s jedným kusom hasičskej techniky.